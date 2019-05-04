شيلاء سبت: لدي بعض العيوب في شكلي.. ولن ألجأ لعمليات التجميل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، إنها لا ترغب في إجراء أي نوع من أنواع عمليات التجميل، موضحة أنها راضية عن شكلها تمامًا على الرغم من وجود بعض العيوب لديها.

وردت على سؤال الإعلامي صالح الراشد حول ما إذا كانت تفكر في إجراء عمليات تجميل أم لا، قائلة: "ولا شيء ما أبي أسوي شيء.. أنا كلي على بعضي مو برفيكت ومستأنسة على شكلي.. كان يهمني شكلي بفترة من الفترات الحين صرت ما اهتم حق شكلي قدر ما اهتم شنو أقدم وشنو أسوي وشكلي آخر شيء".

وأضافت: "واكتشفت إن الناس ما تحب الإنسان الجميل.. أي إنسان يهتم وايد بشكله في السوشال ميديا خصوصًا الناس ما تحبه وايد".

وأوضحت أنها ستشارك في سباق الدراما الرمضاني بمسلسلين "أمنيات بعيدة" و"ما أدراك ما أمي"، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يتم عرض مسلسل ثالث لها وهو "مساحات خالية" ولكنه لم يتم حسم الأمر حتى الآن.

يذكر أن الفنانة البحرينية شيلاء سبت ستلعب في مسلسل "ما أدراك ما أمي" دور شابة جميلة وسط الكثير من الغموض والتشويق في الأحداث، مشيرة إلى أنها شخصية جديدة عليها بالشكل والمضمون، وما أن تدخل في سياق العمل حتى تفُاجأ بحدوث أمور غير متوقعة، لتتلاحق الأحداث تباعًا بإيقاع سريع ومشوّق.