شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيى حفلا غنائيا فى الأوبرا فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب مدحت صالح حفلا غنائيا على مسرح دار الأوبرا المصرية يوم 14 مايو الحالى، ضمن سهرات رمضان، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددًا من المفاجآت عبر توليفة غنائية من أشهر أغانيه، بين القديمة والجديدة، مثل "حبيبى يا عاشق" و"قلب واحد" و"تعرفى تسكتى" وحتى "كوكب تانى" وغيرها.

يشار إلى أن مدحت صالح عرض له مؤخرًا مسلسل "أبو العروسة 2"، وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته ​سيد رجب​، ​سوسن بدر​، وولاء الشريف، ونرمين الفقي، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وكارولين عزمى، تأليف هانى كمال، إخراج كمال منصور.