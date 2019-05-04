صور.. ياسمين صبرى تزرع شجرة فى مبادرة مصرية فرنسية للحفاظ على البيئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ياسمين صبرى فى زرع شجرة بحديقة القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، فى مبادرة للحفاظ على البيئة بعنوان "Alex go green" بحضور جانبنا إيريرا، قنصل فرنسا بالإسكندرية، وأحمد جمال الدين نائب محافظ الإسكندرية. من ناحية أخرى شددت قنصل فرنسا بالإسكندرية جانينا إيريرا على اهتمام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بقضايا البيئة والتغير المناخى، والاهتمام بالمبادرات الدولية فى هذا الصدد. وقالت "إيريرا"، مساء اليوم السبت: قضايا البيئة تشكل أولويات على الساحة الدولية واهتماما لدول الاتحاد الأوروبى وفرنسا". جاء ذلك على هامش إطلاق مبادرة الإسكندرية صديقة للبيئة، مشددة على التعاون مع الفنانة ياسمين صبرى واختيارها سفيرة شرفية لمبادرة الإسكندرية صديقة للبيئة، ووجود اهتمامات مشتركة بينها خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة. وأكدت أن القنصلية تهتم بقضايا البيئة بالتعاون الاتحاد الأوروبى فى مصر والمجتمع المدنى، ومشاركة المدارس والمؤسسات.

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