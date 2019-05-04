شكرا لقرائتكم خبر عن جنات ترزق بطفلتها الأولى.. وتطلق عليها نفس اسمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق الله المطربة جنات بالمولودة الأولى لها، وأطلقت عليها نفس اسمها "جنات"، وسط العديد من الدعوات لجمهورها.



حساب جنات

ونشرت المطربة جنات صورة لباب غرفتها بالمستشفى وعلقت قائلة: "الحمد لله وصلت بنتنا الأولى بالسلامة (جنات) بارك الله لنا فيها ورزقها البر والصلاح شكرًا على دعواتكم وأمنياتكم".

يذكر أنه فى الفترة الأخيرة بالرغم من ظروف الحمل إلا أن المطربة جنات واصلت عملها الفنى، وسجلت أغنية دموع وبكيت من ألبومها الجديد، كما غنت أغنية "لسه هتحلى" تتر مسلسل "كارمن".

وكان آخر ألبومات جنات بعنوان "بنفس الكلام" فى عام 2016 وتضمن أغانى "عايزى أقرب" و"أخدت قرار" و"مش رجولة" و"100 دليل" و"أكيد زعلت" و"آخر أحزانى" و"اسأل مجرب" و"متتكلمش" و"بطل تغنى" و"بنفس الكلام"، وتعاونت فيه جنات مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم نادر عبد الله وأمير طعيمة وتامر حسين ومحمد عاطف وتامر على، ومدين وعزيز الشافعى وخالد عز ومحمدى وتميم وأحمد إبراهيم وأسامة عبد الهادى وأحمد وجيه.