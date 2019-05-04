شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد هنيدى يغنى تتر مسلسله الإذاعى "شيف الحارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم محمد هنيدى من غناء تتر مسلسله الإذاعى "شيف الحارة" المقرر إذاعته على الراديو 9090 خلال شهر رمضان، من كلمات سمر حسين آدم وألحان محمد راجح.

ويشارك هنيدى بطولة المسلسل، طارق عبد العزيز وإنجى خطاب ونهى صالح، تأليف ورشة كتابة "راديو وان" وتضم إسلام شلباية، أحمد مجدى، مصطفى نعمان، مصطفى أحمد، أحمد مصطفى، إخراج هشام بلال.

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ويجسد هنيدى شخصية تنتمى إلى عائلة تتوارث مهنة "شيخ الحارة" لكنه يرفض المهنة لولعه وحبه فى "الطبخ" مما يسبب له مشكلات عديدة مع أبيه الذى يؤمن أن المطبخ مهمة النساء وليس الرجال، ويريده أن يصبح شيخ حارة مثل أبيه وجده.

يذكر أن مسلسل "أرض النفاق" للنجم محمد هنيدى حقق أعلى نسب مشاهدة بعد عرضه حصرياً على قناة ON E، وتصدر هنيدى قائمة الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب، وشاركه فى بطولة العمل الفنانة دلال عبد العزيز وهنا شيحة وسلوى محمد على ومحمد ثروت ومحمود حافظ تأليف يوسف السباعى ومعالجة أحمد عبد الله ومن إخراج سامح عبد العزيز وماندو العدل.