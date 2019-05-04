شكرا لقرائتكم خبر عن إنها حقًا عائلة كوميدية.. "فطوطة" وعائلته صناع البسمة فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عائلة النجم سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز وابنتهما دنيا وإيمى سيكونون صناعا للكوميديا فى شهر رمضان، حيث يشارك جميع أفراد الأسرة فى المسلسلات، فمن خلال مسلسل دنيا سمير غانم "بدل الحدوتة 3" تشارك دلال عبد العزيز فى أول 10 حلقات من المسلسل بينما النجم سمير غانم يشارك فى أول 20 حلقة من العمل ويظهر بشكل كوميدى كما تعودنا عليه.









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مسلسل بدل الحدوتة 3 لـ دنيا سمير غانم

كما يظهر زوج دنيا سمير غانم علاء رضوان كضيف شرف فى إحدى حلقات المسلسل بعد انضمامه للعائلة الكوميدية، ودخل عالم التمثيل رغم أنه إعلامى شهير، لكنه يظهر بشخصية كوميدية خلال الأحداث، كما يظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف فى المسلسل.

أما الفنانة إيمى سمير غانم تنافس شقيقتها بمسلسل "سوبر ميرو"، التى تظهر فيه بشخصية خارقة فى إطار كوميدى ساخر، يشاركها فى البطولة كلا من حمدى الميرغنى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وملك قورة، كما يظهر زوجها حسن الرداد فى السباق الرمضانى بمسلسل "الزوجة 18"، بشخصية مصمم أزياء مشهور ولديه أتيليه كبير، يقابل كثير من الفتيات ويتزوج أكثر من مرة فى إطار كوميدى وتشاركه فى بطولة العمل ناهد السباعى وهيدى كرم وسلوى خطاب وشيماء سيف وآخرون.