صور| ماجد المصري يحتفل بعقد قران نجله على هند صادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

تصوير- محمود عبد الناصر احتفل منذ قليل الفنان ماجد المصري بعقد قران نجله المخرج أحمد المصري، على مهندسة الالكترونيات هند هيثم صادق، بقاعة الروضة داخل مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة. وحضر عقد القران الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ووالدة العريس الفنانة منى أش أش، وجده الموسيقار حسن أش أش، والفنان حسام الحسيني وزوجته، وعدد كبير من أسرة العروسين وأصدقائهما. ومن المقرر إقامة زفاف العروسين خلال فصل الصيف بحضور نجوم الفن والمشاهير.

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