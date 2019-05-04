صور| جنات تنجب مولودتها الأولى.. أطلقت عليها نفس اسمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشفت المطربة المغربية جنات عن إنجابها بنت أطلقت عليها جنات، أيضًا.

ونشرت جنات، عبر حسابها على موقع انستجرام، صورة من داخل المستشفى، تظهر فيه اسم الطفلة على الحائط، وعلقت: "الحمد لله وصلت بنتنا الأولى بالسلامة (جنات) بارك الله لنا فيها ورزقها البر والصلاح، شكرًا على دعواتكم وأمنياتكم".

كانت جنات قد أحيت مؤخرًا عدة حفلات، وظهرت عليها علامات الحمل، كما كشفت عن تعاون يجمعها بالفنان تامر عاشور في شهر رمضان.