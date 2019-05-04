بالصور| نجوم الفن في زيارة لمستشفى أبو الريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن على زيارة مستشفى أبو الريش الجامعي بمنطقة السيدة زينب، في مبادرة منهم لزيارة الأطفال المرضى، ودعمهم وتقديم الهدايا لهم.

وشهدت الزيارة حضور كل من المذيعة بوسي شلبي والفنانة رجاء الجداوي والفنانة وفاء عامر والفنانة عبير صبري وزوجها المحامي أيمن البياع، والفنان محمود فارس والفنانة رانيا فريد شوقي.

وقامت المذيعة بوسي شلبي بنشر صور وفيديوهات خلال زيارة المستشفى عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، موجهة الشكر للفنانة عبير صبري وزوجها المحامي أيمن البياع لتبنيهم هذه المبادرة.