10 حلقات من "مملكة الغجر" جاهزة للعرض الرمضاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الكاتب والسيناريست محمد الغيطي، أن الشركة المنتجة لمسلسل "مملكة الغجر"، سلمت القنوات العارضة 10 حلقات كاملة جاهزة للعرض.

وأضاف الغيطي، في بيان صحفي أن الرقابة على المصنفات الفنية شاهدت ١٥حلقة كاملة منذ أسبوع.

يُذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" سيُعرض خلال شهر رمضان على 8 قنوات مصرية وعربية، وهي: "النهار، وأوربيت، art، والتليفزيون المصري، وصدى البلد، وروتانا دراما، والظفرة، والرشيد العراقية"، بالإضافة إلى بعض المواقع.

"مملكة الغجر" تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، منهم: فيفي عبده وحورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.