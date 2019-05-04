دينا عبدالله تقدم "حبيب الملايين" على "المحور" فى رمضان

تقدم الفنانة "د.دينا عبد الله " برنامج "حبيب الملايين " والذى سوف يذاع على قناة المحور حلقة كل أسبوع فى شهر رمضان الكريم.
اختارت "دينا" أن تكون عودتها بقوة من خلال برنامج "حبيب الملايين" التى اشتهرت بتقديمه من خلال عدة مواسم حققت نجاحا كبيرا حيث يحمل البرنامج فكرة مميزة من بين المطروح على الساحة التيتجمع ما بين الرياضة والدين والفن إلى جانب كونه برنامج تكريمى يعد منبرا للتعبير عن اراء المشاهدين وحبهم لتلك الشخصيات المؤثرة فى حياتنا حيث استضافت فى المواسم السابقة كبار الفنانين مثل الفنانة والمطربة صباح، والفنان القدير عبد المنعم مدبولى، والنجم احمد راتب، والشاعر
والجدير بالذكر أن "حبيب الملايين" فكرة وتقديم دينا عبدالله ومن اعداد الكاتب الصحفي محمد الهاوي،مدير تصوير عمرو جلال،مدير انتاج محمد صلاح،مخرج منفذ أحمد الحكيم و اخراج حسام العجمى.
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