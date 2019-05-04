شاهد.. رانيا منصور من كواليس "ابن أصول"

نشرت الفنانة رانيا منصور صورة جديدة من كواليس مسلسلها الرمضاني "ابن اصول", وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علقت "منصور" على الصورة قائلة:" من كواليس مسلسل "ابن اصول" دا احنا وكدا..مبسوطة جدا جدا أنى اشتغلت فى المسلسل دا واتعرفت على حمادة وأيتن وسوزان وإسلام وكل الناس الحلوة اللى اشتغلت معاها فى المسلسل دا واللى معظمهم

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صحابى بحبكم اوى ويا رب يكتبلنا النجاح على قد تعبنا وتشوفوا الروح الحلوة اللى كنا شغالين بيها ازاى ممكن تظهر على الشاشة كل الشكر لكاست الإخراج وعلى رأسهم أستاذ محمد بكير والإنتاج وعلى رأسهم استاذ يحيى وشركة الإنتاج وعلى رأسها استاذ تامر مرسى".

تدور أحداث مسلسل "ابن اصول"

حول شاب يدعى "هشام" من عائلة ثرية يعمل فى تجارة الألماس مع والدته يُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، إلا أنه يكتشف أن جده متورط، وإذا بالأحداث تنقلب رأسا على عقب, من بطولة حمادة هلال, رانيا منصور, ايتن عامر, ايناس كامل, أحمد حلاوة, من تأليف: أحمد محمد أبو زيد, واخراج: محمد بكير.