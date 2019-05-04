شاهد.. رانيا منصور من كواليس "ابن أصول"

نشرت الفنانة رانيا منصور صورة جديدة من كواليس مسلسلها الرمضاني "ابن اصول", وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علقت "منصور" على الصورة قائلة:" من كواليس مسلسل "ابن اصول" دا احنا وكدا..مبسوطة جدا جدا أنى اشتغلت فى المسلسل دا واتعرفت على حمادة وأيتن وسوزان وإسلام وكل الناس الحلوة اللى اشتغلت معاها فى المسلسل دا واللى معظمهم
تدور أحداث مسلسل "ابن اصول"
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