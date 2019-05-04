ميرنا وليد - بيروت - تعود الممثلة السورية ميسون أبو أسعد إلى الشاشة الصغيرة مجدداً بعدما غابت عنها، لانشغالها في دراسة الإخراج المسرحي في مصر.
وكشفت لموقع "الفن" أنها تصور حالياً عدة لوحات من الجزء الرابع عشر من مسلسل "بقعة ضوء"، حيث سبق لها وأن شاركت في هذه السلسلة الكوميدية عبر الجزءين الحادي عشر والثاني عشر.
وقالت إنها انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" في وقت سابق، وتلعب فيه شخصية "رابعة"، وهي امرأة متزوجة من "جبران" (عابد فهد)، وهي امرأة طموحة وغير راضية عن واقعها، تسعى لعيش حياة أفضل، ولا تتصف بالشر، لكن رغبتها بالانتقال إلى مستوى آخر يجعل منها في بعض الأحيان إنسانة غير طيبة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – ميسون أبو أسعد غير راضية عن واقعها.. وما علاقتها بعابد فهد؟خاص الفن- ما حقيقة الفيلم الذي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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