خاص الفن- ما حقيقة الفيلم الذي سيجمع عمرو دياب ودينا الشربيني؟

ميرنا وليد - بيروت - تردد في الآونة الأخيرة عن تحضيرات يقوم بها الفنان ​عمرو دياب​ من أجل فيلمه الذي كان قد جهز له من فترة مع المخرج طارق العريان على أن تشاركه البطولة دينا الشربيني.

ولكننا علمنا بأن عمرو دياب لا يفكر في العودة للتمثيل مجددا لتخوفه من هذه الخطوة التي قد تكون مجازفة ولا يحقق العمل النجاح المتوقع ولكى يحافظ على مكانته الكبيرة في الغناء في حين، ابدت الشربيني له تحمسها في أن يكون هناك تجربة تجمعهما سويا خاصة وأن التحضير للعمل قبل سنوات قليلة كان السبب في التقارب بينهما بعد ترشيح الشربيني وقتها لتقديم البطولة امامه بدلا من منى زكي إلا ان عمرو دياب لم يحسم موقفه ولا يزال مترددا من هذه الخطوة.

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