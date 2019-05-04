خاص الفن- سعد رمضان: "لم أتنازل عن أي شيء قبل وبعد الشهرة"

ميرنا وليد - بيروت - إعتبر الفنان ​سعد رمضان​ انه "بعيدا عن النجاحات التي حققها ومحبة الناس له" الانجاز الكبير الذي حققه في حياته هو حفاظه على مبادئه والتقاليد والعقلية نفسها التي كان عليها قبل الشهرة، واضاف في حديث خاص لموقع "الفن" "لا زال تفكيري نفسه ولم اتنازل عن اي شيء أحبه من اجل شيء آخر، فهذا الاستقرار الموجود بحياتي هو اكثر ما احبه وأفتخر به".

وكان قد كشف سعد رمضان في حديث خاص لموقع "الفن"، أنه يتواجد يومياً في الستوديو، حيث يحضّر لعمل جديد يستكمل من خلاله نجاح أغنية "شو محسودين".

وقال رمضان: "كل ما أفكر به حالياً هو تقديم عمل جديد يُكمل ما بدأنا به في أغنية (شو محسودين)، لأنها بالنسبة لي أصبحت السكة التي ترسم طريق مسيرتي في الأعمال المقبلة، وأنا كل يوم في الستوديو أعمل على هذا الموضوع، وهذا أصعب بكثير لأنني أقدّم أعمالاً ذات مستوى عالٍ وليست هابطة، وهذا يضعك في مكان آمن، فقد (لا تكسّر الأرض) لكن لن تفشل".