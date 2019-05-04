كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليليا الأطرش تفجر مفاجأة لجمهورها في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطل الفنانة السورية ليليا الأطرش، على جمهورها رمضان المقبل من خلال عملين دراميين للموسم الرمضاني المقبل، حيث توزع مشاركاتها بين الشامي التاريخي والكوميدي.

والعمل الأول هو "حرملك" للكاتب سليمان عبدالعزيز والمخرج تامر إسحاق وإنتاج شركة "كلاكيت ميديا" للمنتج إياد النجار، وتؤدي فيه شخصية "عطر" إحدى الفتيات الفاعلات في المسلسل ومن محركات الأحداث، كما تشارك بالمسلسل الكوميدي "حركات بنات" من تأليف سعيد حناوي وإخراج محمد معروف، وهي الرأس المدبر لكل القصص التي تجري بين أفراد العائلة، تخطط وتعطي أوامرها للبنات كي ينفذنها.

وكانت ليليا قد ابتعدت عن المشاركة بالنسخة الثانية من مسلسل «باب الحارة» للكاتب مروان قاووق والمخرج محمد زهير رجب وإنتاج شركة «قبنض ميديا» والتي ستحضر هذا الموسم، بالإضافة إلى غيابها عن النسخة الأساسية للعمل للمنتج بسام الملا.