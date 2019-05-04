أول رسالة لـ جنات بعد ولادة طفلتها.. هذا ما قالته

متابعة بتجــــــــــرد: في أوّل رسالة لها بعد ولادة طفلتها الأولى، وجهت النجمة المغربية جنات رسالة إلى جمهورها من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت جنات صورة لغرفة الصغيرة في المستشفى وبتعليقها عليها شكرت محبيها على تمنياتهم لها وكتبت: “الحمدلله وصلت بنتنا الأولى بالسلامه ( جنات )بارك الله لنا فيها ورزقها البر والصلاح شكرًا على دعواتكم وأمنياتكم”.

تجدر الإشارة إلى أن جنات وزوجها أطلقا على الصغيرة اسم “جنات”.