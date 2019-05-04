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متابعة بتجــــــــــرد: أكثر من 287 ألف متابع أعرب عن إعجابه بأحدث صورةٍ لعارضة الأزياء العالميّة ناعومي كامبل عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام.
وفي التفاصيل، فقد ظهرت ناعومي كامبل، البالغة من العمر 49 عاماً، عارية تماماً وقد غطّت الأماكن الحسّاسة بشعرها الطويل.
تجدر الإشارة إلى أن صورة ناعومي كامبل التي أحدثت بلبلةً عبر مواقع التواصل الإجتماعي هي من إعلان تجاري لإحدى الشركات المختصّة بمنتجات الجمال والعناية بالبشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ناعومي كامبل عارية في أحدث صورة لها – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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