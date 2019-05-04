هاني شاكر يغني لنادي الزمالك قريبًا

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد الفنان المصري هاني شاكر لطرح أغنية جديدة خاصة بنادي الزملك لكرة القدم. وأعلن هاني شاكر عن العمل من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، فنشر صورة البوستر الخاص بالأغنية وكتب بتعليقه عليها: “قريبا فيديو كليب زملكاوي”. تجدر الإشارة إلى أن هاني شاكر طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “شبهك أوي” من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمد ضياء وتوزيع باسم منير.

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