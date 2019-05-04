شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت والكلمات.. لو بتحب كيلى مينوج.. اسمع اغنيتها "New York City" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت النجمة العالمية كيلي مينوج ذات الـ ( 48 عام ) رسميا أغنية سينجل جديدة حملت اسم " New York City " ، وذلك علي قناتها الشخصية بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب "، و قد تم تداول الاغنية بكثافة عبر المواقع الفنية الشهير كذلك مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة و ذلك لأن كيلي تتمتع بشعبية كبيرة من شتي انحاء العالم. تقول احدي مقاطع الاغنية [Verse 1] I'm on the first plane to New York We could do a real time walk that walk I'm so tired of that talk talk talk I just wanna get to you Get me on a train to the big bad city Boy, I gotta see your face, so pretty I bet you can't wait to slow dance with me I just wanna get to you [Pre-Chorus] Things heat up when the lights go down Advertisements Feels so good when we're in this town Dreams come true when the distance fades away [Chorus] New York City Everybody looks so pretty Ooh, it's givin' me those feelings I just love the feels with you, with you, with you, with New York City When I'm with you, it looks so pretty Ooh, it's givin' me those feelings I just love the feels with you I just wanna get, I just wanna get, get, yeah I just wanna get to you

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصوت والكلمات.. لو بتحب كيلى مينوج.. اسمع اغنيتها "New York City" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.