شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت والكلمات.. لو بتحب كيلى مينوج.. اسمع اغنيتها "New York City" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت النجمة العالمية كيلي مينوج ذات الـ ( 48 عام ) رسميا أغنية سينجل جديدة حملت اسم " New York City " ، وذلك علي قناتها الشخصية بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب "، و قد تم تداول الاغنية بكثافة عبر المواقع الفنية الشهير كذلك مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة و ذلك لأن كيلي تتمتع بشعبية كبيرة من شتي انحاء العالم.

تقول احدي مقاطع الاغنية

[Verse 1]

I'm on the first plane to New York

We could do a real time walk that walk

I'm so tired of that talk talk talk

I just wanna get to you

Get me on a train to the big bad city

Boy, I gotta see your face, so pretty

I bet you can't wait to slow dance with me

I just wanna get to you

[Pre-Chorus]

Things heat up when the lights go down

Advertisements

Feels so good when we're in this town

Dreams come true when the distance fades away

[Chorus]

New York City

Everybody looks so pretty

Ooh, it's givin' me those feelings

I just love the feels with you, with you, with you, with

New York City

When I'm with you, it looks so pretty

Ooh, it's givin' me those feelings

I just love the feels with you

I just wanna get, I just wanna get, get, yeah

I just wanna get to you