نانسي عجرم في موقع التصوير.. مفاجأة جديدة بانتظار الجمهور!

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن مفاجأة تحضرها لجمهورها.
ونشرت نانسي عجرم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لموقع تصوير تتواجد فيه وكتبت بتعليقها عليها: “نقوم بتحضير شيء جديد”.
منشور نانسي عجرم ضاعف من حماس جمهورها لمعرفة تفاصيل أكثر حول ما تقوم بالتحضير له في الكواليس.
تجدر الإشارة إلى أن نانسي عجرم تنشغل في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومها الجديد حيث تستعد خلال الأيام المقبلة لدخول استوديو التسجيل حيث ستضع صوتها على الأغنيات المنتظرة من قبل الملايين من محبّيها في مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.
وكانت نانسي قد طرحت في الفترة الماضية كليب “الحب زي الوتر” وقبله أغنية وكليب “بدنا نولع الجو”.
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