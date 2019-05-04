إيمي سمير غانم تُراهن على "سوبر ميرو".. فهل تنجح من دون حسن الرداد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ العد التنازلي لعرض أولى حلقات مسلسلات دراما رمضان 2019، ومعها يبدأ المشاهد في الجلوس أمام شاشة التلفزيون وبجواره المحول الإلكتروني يتنقل من قناة لأخرى، لانتقاء أفضل الأعمال المعروضة لمتابعتها على مدار 30 يومًا.

ومن بين المسلسلات التي يتشوق الجهمور لمتابعتها، "سوبر ميرو" للفنانة المصرية إيمي سمير غانم، والذي ينتمي إلى عالم الكوميديا، حيث تنافس إيمي بهذا العمل، في دراما رمضان، كأول بطولة مطلقة لها في الشهر الكريم، مع زوجها حسن الرداد الذي يقدم أيضًا مسلسل "الزوجة 18" هذا العام.

وعلى الرغم من تناول مسلسل إيمي سمير غانم، قصة ليست بجديدة على الدراما المصرية، وهي "البطل الخارق" الذي يملك العديد من الأسلحة الفتاكة لهزيمة أعدائه، حيث سبق وأن قدمها الفنان أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو في مسلسل "الرجل العناب"، إلا أن الفنانة المصرية تعقد آمالًا كبيرة على "سوبر ميرو"، لتكرار نجاح مسلسل "هبة رجل الغراب" الذي قدمت فيه دور البطولة المطلقة وتم عرضه منذ سنوات خارج الماراثون الرمضاني.

وكانت إيمي ظهرت الموسم الماضي في دراما رمضان، بمسلسل "عزمي وأشجان" مع الرداد وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، كما تعاونت مع زوجها في أكثر من عمل سينمائي خلال الفترة الماضية، ليصبح "سوبر ميرو" بمثابة اختبار حقيقي لها، بعد انفصالها عن زوجها "فنيًا" هذا العام.

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وتتوفر جميع عوامل النجاح في مسلسل "سوبر ميرو" من حيث الدعاية وترويجه بشكل جيد على الفضائيات المصرية والعربية، حيث يتم عرضه على أكثر من قناة في توقيت مناسب للجمهور، كما اختارت الفنانة المصرية طاقم عمل لديه قبول عند الجمهور، وأبرزهم نجم "مسرح مصر"، الفنان حمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، لتصبح هذه العوامل بمثابة "الخلطة السحرية" لنجاح أي عمل درامي.

ومسلسل "سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، وسمير غانم، وعمر الشناوي، وسلوى عثمان، وتأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ومن إخراج: وليد الحلفاوي.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "ميرو" البطلة الخارقة، وتعمل صحفية في إحدى المجلات، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية، حيث تتعرف على عالم الفيزياء الذي يجسد دوره حمدي الميرغني، وينجح في تحويلها إلى بطلة خارقة لتستغل قوتها في محاربة الأشرار.