صالح الراشد مغرور بعمله.. ويقلد الدكتورة خلود!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الإعلامي الكويتي صالح الراشد، إنه الإعلامي "نمبر وان" ليس في منطقة الخليج فقط بل في الوطن العربي ككل؛ لأنه يدرس ويدرك كل تحديات المهنة ورغبة الجمهور، مضيفًا أنه يقلد الدكتورة خلود خبيرة التجميل عندما يتحدث.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "the plane" الذي يذاع على قناة "atv" الكويتية، مع الإعلامية شيلاء سبت، أن خبرته في الإعلام لمدة 12 عامًا جعلته يدقق ويفهم كل شيء يهتم به الجمهور حتى شكل المذيع وقصة شعره ولونه وحتى الخاتم الذي يرتديه.

ووفقًا للفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مازح "الراشد" شيلاء سبت قائلاً: "لون شعرنا متشابه بس شعرك أنت أطول"، لافتًا إلى أن كل هذه التفاصيل تصل بالإعلامي إلى درجة كبيرة من النجاح والثقة.

وأشار إلى أن التدقيق في كل شيء يهم الجمهور يصل إلى درجة من النجاح الشخصي وليس المثالية، موضحًا أنه يسعى دائمًا للوصول بعمله إلى درجة الكمال.

Advertisements

وتابع أنه غيور على عمله ويهدف إلى تحقيق النجاح، مؤكدا أنه "مغرور" بالنسبه لشغله.

وخاضت شيلا سبت تجربة التقديم للمرة الأولى مع صالح الراشد وخبيرة التجميل سارة الودعاني، من خلال برنامج "3s" الذي يُعرض في الموسم الرمضاني 2018.