عشرات الصحفيين الفلسطينيين فقدوا حياتهم أو حريتهم في سوريا

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

رصدت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا مقتل واعتقال العشرات من الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين منذ اندلاع الصراع على خلفية المشاركة في نقل الحقيقة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا.

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وأعلنت مجموعة العمل في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن عددا من الصحفيين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد أو بعد استهدافهم بالقصف ورصاص القنص المباشر من مواقع قوات النظام .

وأكدت المجموعة أن العديد من الناشطين الإعلاميين والصحفيين والكتاب مازالوا رهن الاعتقال في سجون نظام الأسد دون معرفة مصيرهم .

ووجهت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا التي تتخذ من بيروت مقرا لها نداءا عاجلا تطالب فيه المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين بممارسة الضغط الفعلي على نظام الأسد من أجل إطلاق سراح الصحفيين الفلسطينيين والكشف عن مصير الصحفيين الذين اختطفهم النظام دون معرفة مصيريهم حتى الآن .