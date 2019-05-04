شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يكشف لـ ”الخليج 365” تفاصيل ألبومه الجديد وموعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل حاليا النجم رامى جمال على التحضيرات النهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويتضمن 12 أغنية يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين كما أنه يقوم بتلحين 8 أغانى من خلاله ومن المقرر طرحه آخر العام الحالى والذى يراهن عليه خلال الفترة المقبلة كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وطرح رامى جمال مؤخرا أغنية تحمل اسم "دايما بخير" عبر يوتيوب" بمناسبة عيد الأم، وهى من ألحان وتوزيع خالد عز وكلمات محمد شرشر وحققت نجاح كبير.

وطرح مؤخراً ألبوم "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحاً كبيراً، من ضمنهم "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرهم وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.

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وآخر كليباته كانت أغنية "البرد" التى حققت نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية وتعد الأغنية الرابعة التى يصورها رامى جمال على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم وصورهم جميعاً فى لندن وهم "مافيش منها" و"ماتظلمنيش" و"تعيشى ليا"، من إخراج كريم نجيب ومن تصوير"روبى براينت" و"زاك سانى".