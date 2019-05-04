شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل برنامج "رحلة حياة" للداعية مصطفى حسنى على قناة ON E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الداعية الشاب مصطفى حسنى فى الموسم الرمضانى المقبل، من خلال البرنامج الدينى الجديد "رحلة حياة"، والذى من المقرر عرضه حصريًا عبر قناة ON E.

يتناول البرنامج العلاقات المهمة فى الحياة، وأسس بناءها، وعلاج المفاهيم المشوشة لها، فضلا عن سلوكيات بناء العلاقات لكى يتم استثمارها بمرونة تؤدى للسعادة والاستقرار، كل هذا من المنظور الدينى والعلم الحديث وتجارب أهل الخبرة.

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جدير بالذكر أن الداعية مصطفى حسنى قدّم العديد من البرامج الدينية خلال السنوات الماضية، أبرزها "عُمّار الأرض" "سحر الدنيا"، "عيش اللحظة" "يوم فى الجنة"، "على طريق الله"، "إنسان جديد" ،"فن الحياة"، "فكر"، "أهل الجنة"، وأخيرا "الكنز" الذى أذيع يوم الجمعة من كل أسبوع، على قناة ON E.