شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب اليوم فى المنصورية لتصوير مشاهد مسلسله "لآخر نفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور فتحى عبد الوهاب باقى مشاهده فى مسلسل "لآخر نفس" فى إحدى الفيلات بطريق المنصورية اليوم السبت، حيث يستمر فى التصوير لمدة يوم واحد فقط، وتجمع هذه المشاهد الفنان أحمد صلاح حسنى وثراء جبيل.

وانتهى مخرج العمل حسام على من تصوير عدة أسابيع من أحداث المسلسل، ويكثف التصوير حالياً من أجل الانتهاء منه، خاصة أن المسلسل يحتوى على ديكورات مختلفة، وهو ما يجعل تفاصيل العمل كثيرة، لاسيما أن العمل تدور أحداثه فى إطار التشويق والإثارة.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.