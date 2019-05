شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 7 أسابيع.. ليدى جاجا لجمهورها: لم أحلق شعر ساقى منذ 4 أيام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 7 أسابيع على غيابها، فاجأت النجمة العالمية ليدى جاجا، جمهورها بنشر صورتين لها خلال تواجدها على متن إحدى الطائرات الخاصة للمشاركة فى إحدى الحفلات.

وقالت ليدى جاجا فى تعليق لها على الصورتين: "لم أحلق شعر ساقى منذ 4 أيام وأتمنى أن يكتمل المظهر".

جدير بالذكر أن شهر أبريل شهد انتشارا لشائعة تتعلق بالنجم العالمى برادلى كوبر وليدى جاجا، وقيامه بإنهاء علاقتهما، وهو ماتبين أنه نبأ كاذب نشره أحد المواقع المتخصصة فى الأخبار الفنية.



وبدأت الشائعة من موقع Woman's Day Australia الذى نشر تقريرا زعم فيه أن برادلى كوبر أنهى تماما علاقته بالمغنية المثيرة للجدل ليدى جاجا، والتى نالت عددا من جوائز الأوسكارعن الفيلم الذى قدماه معا A Star Is Born.

وقال مصدر للموقع إن ليدى جاجا كانت تتوقع أن برادلى كوبر يستعد الآن لينهى علاقته بصديقته السوبرموديل إيرينا شايك، لكن بدلاً من ذلك هجر برادلى كوبر المغنية الشهيرة، وأشار المصدر إلى أن ليدى جاجا استطاعت وبشجاعة أن تظهر للعالم كله مدى حبها لبرادلى كوبر لكنه تخلى عنها.



ويشار إلى أن Shallow بعد تحقيقها لجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية فى فيلم A Star Is Born، نجحت المطربة العالمية ليدى جاجا فى ضم فيلمها لقائمة أفضل 100 فيلم فى تصنيف أكاديمية الفنون.

وبعد هبوط مدوى لفنانة الأوسكار على مدار ثمانى سنوات لم تستطع فيها أن تزاحم الكبار بأغانيها، حققت أغنيتها اليوم إنجازا جديد لتحتل المركز الأول لقائمة Billboard Hot 100.

واستطاعت أغنيتها Shallow أن تنتقل من المركز الـ21 للمركز الأول بعدما حققت جائزة الأوسكار فى أواخر نوفمبر الماضى، ويأتى هذا الإنجاز بعد توقف ليدى جاجا عن تصدر أى قوائم عالمية منذ أغنيتها منذ Born This Way التى تم إصدارها عام 2011، وتخطت أغنية Shallow حاجز الـ365 مليون مشاهدة منذ طرحها فى سياق فيلم A Star Is Born مع برادلى كوبر سبتمبر الماضى.

فيلم a star is born تدورأحداثه فى إطار درامى حول نجم سينمائى يساعد ممثلة ومطربة شابة لتصل للشهرة والذى يقع فى حبها، الفيلم من بطولة ليدى جاجا وبرادلى كوبر الذى قام بإخراج العمل، كما شارك بالبطولة أيضًا كل من سام إليوت وويليام بيلى وإيدى جريفن، وريبيكا فيلد وغيرهم.