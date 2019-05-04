شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تصور القصة الثالثة من "بدل الحدوتة 3" فى التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل النجمة دنيا سمير غانم تصوير أحداث القصة الثالثة من مسلسل "بدل الحدوتة 3" التى تنافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، بأحد فنادق التجمع الخامس ويستمر التصوير هناك لمدة يوم، وبعدها تنتقل دنيا إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من العمل.

وبدأ مخرج العمل خالد الحلفاوى فى مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من المسلسل، وهى إنتاج سينرجى وهشام جمال، ومن المقرر أن يعرض بشكل حصرى على قنوات الـCBC.

يذكر أن المسلسل كان يحمل اسم "من أول نظرة"، وتم تغييره بعد ذلك إلى "بدل الحدوتة 3"، حيث تقدم دنيا 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.