شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تامر حسنى يختتم حفلات عيد الربيع قبل حلول رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم النجم تامر حسنى اليوم السبت، موسم أعياد الربيع وشم النسيم قبل حلول شهررمضان بيومين فقط، بحفل غنائى داخل إحدى الجامعات المصرية الخاصة ويحضر الحفل عدد كبير من الطلاب.

ويقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة منها، "قرب حبيبي"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة بحبها فيكي"، و"ارجعلي"، و"بتغيب"، و"تليفونى رن"، و"أنا ولا عارف"، و"يا انا يا مفيش"، و"ريح بالك"، و"بطلة العالم فى النكد"، و"نور عينى" و"رسمى فهمى نظمي".

يذكر أن كليب "ناسينى ليه" للنجم تامر حسنى حقق أكثر من 40 مليون مشاهدة فى شهرين بعد طرحه على موقع يوتيوب، والتى تعد واحدة من أغانى آخر ألبومات تامر حسنى "عيش بشوقك".