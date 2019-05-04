شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة تجمع محمد رمضان والنجم العالمى فان دام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لمفاجأة النجم محمد رمضان لجمهوره فى شهر رمضان، ننشر صورة جديدة تجمع رمضان والنجم العالمى جان كلود فان دام، أثناء تصوير إعلانهما الجديد والذى يجمعهما، يبدو أنه سيكون صراعا مثيرا بين نجمى الأكشن، فى محاولة لإثبات من الأحق بلق "نمبر وان".





وينافس محمد رمضان بقوة فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم.

تدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.