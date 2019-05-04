شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا لمجلة فوج: "يعاقبونى على وصولى سن الـ60" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر النجمة العالمية مادونا على غلاف مجلة فوج فى نسختها البريطانية بعدد مايو الجارى، ويبدو أن النجمة العالمية فتحت قلبها للمجلة لتبوح بالعديد من الأشياء التى تؤرقها، حيث قالت فى الحوار إن الناس حاولوا إسكاتها لسبب أو لآخر ربما لأنها ليست جميلة بما يكفى أو أنها ليست موهوبة بالقدر المناسبة أو لأى سبب آخر، مشيره إلى أنها حاليا تكافح التقدم فى العمر خاصة أن البعض يعاقبها على وصولها سن الـ60.

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وأضافت مادونا فى حوارها للمجلة "ليس لدى مثل حى أحتذى به فى حياتى فلا يوجد أحد فى ظروفى فعندما أرجع بالذاكرة للخلف أجد نماذج مثل سيمون دى بوفوار أو أنجيلا ديفيس، وهما نماذج ناجحة لكنهما فى النهاية ليس لديهما أطفال أما أنا فلدى 6 أولاد وبالتالى كونى حتى الآن قادرة على أن يكون لدى صوت وموقف ووجود فذلك يعنى أنه لا يوجد أحد فى موقفى ولم يفعل أحد ما افعله.