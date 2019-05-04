إنجي علي تهنئ مريم أمين بعيد ميلادها- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأت المذيعة إنجي علي صديقتها المذيعة مريم أمين بمناسبة عيد ميلادها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت إنجي صورًا تجمعها بمريم، معلقة: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي، أتمنى لك سنة مليئة بالبهجة والحب". يُذكر أن المذيعة إنجي علي تقدم حاليًا برنامجها "أسرار النجوم" على إذاعة نجوم إف إم، وتستضيف من خلاله نجوم الفن، وقدمت الفترة الماضية حلقات مع كل من "هالة صدقي، أحمد السعدني، عمرو يوسف، سلوى محمد علي، روجينا".

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