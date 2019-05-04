تعرف على ضحايا مقلب هاني رمزي في رمضان "هاني في الألغام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل المنتجان محمد عبدالحميد ووائل علي متابعة عمليات المونتاج الخاصة ببرنامج المقالب "هاني في الألغام"، والذي يقدمه الفنان هاني رمزي على قناة الحياة خلال شهر رمضان الكريم.

وانتهى هاني من تصوير كل حلقات البرنامج مؤخرًا، وتشاركه هذا العام الإعلامية بوسي شلبي التي تستدرج النجوم إلي الصحراء لعمل سفاري لبرنامجها الجديد، وهناك يقع النجوم ضحايا لمقلب هاني رمزي الذي يجعلهم يتوهمون أنهم وقعوا عن طريق الخطأ في حقل ألغام.

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واستطاع هاني رمزي هذا العام أن يوقع في شباكه، عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، منهم: "محمد رجب، وفاء عامر، يسرا اللوزي، دينا فؤاد، عصام الحضري، ناهد السباعي، إدوارد، روجينا، محمد لطفي، انتصار، راندا البحيري، محمد رياض، سوزان نجم الدين".

كان المنتج وائل علي أكد أن البرنامج يقدم هاني رمزي بشكل جديد ومختلف وبه كثير من الكوميديا والتشويق، وأنهم يتمنون تقديم وجبة ترفيهيمة خفيفة وممتعة للجمهور طوال أيام شهر رمضان.

برنامج "هاني في الألغام" يندرج تحت نوعية برامج المقالب، ومن إنتاج شركة فيردي للإنتاج الفني للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي.