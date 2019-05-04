مجدي البحيري: "أبو جبل" أجازة أول يوم رمضان والتصوير مستمر لنهاية الشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل فريق "أبو جبل" تصوير مشاهدهم في العمل الذي يخوض به الفنان مصطفى شعبان السباق الرمضاني المُقبل، تحت قيادة المخرج أحمد صالح، ومن المقرر عرضه على قناة ON E وتليفزيون دبي.

وقال الفنان مجدي البحيري، إن التصوير سيستمر حتى 28 رمضان، وإنهم سيحصلون فقط على إجازة أول أيام الشهر الكريم، يعودون بعدها لاستئناف التصوير.

وأضاف "للعام الثاني على التوالي، أقضي رمضان بالكامل في بلاتوهات التصوير، إذ اضطررنا في العام الماضي لاستكمال تصوير مسلسل (طايع) حتى الأسبوع الأخير من الشهر الكريم، وهو نفس السيناريو الذي سيحدث هذا العام".

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وأعرب "البحيري" عن سعادته الكبيرة بالعمل إلى جانب الفنان مصطفى شعبان، الذي ينشر البهجة في البلاتوه فور دخوله إليه، معربًا عن أمنيته أن يحقق المسلسل النجاح الكبير عند عرضه في موسم رمضان المُقبل.

ويجسد مجدي خلال أحداث المسلسل شخصية "بلطجي الغلابة" عطية الأقرع، الذي يبحث عن حقوق أبناء منطقته من الضعفاء وغير القادرين، ومن ضمنهم "أبو جبل" الذي يجد نفسه متورطًا في عدد من الأزمات، ويحاول عطية الوقوف إلى جانبه وحل تلك المشاكل.

يُذكر أن مسلسل "أبو جبل"، سيُعرض في سباق رمضان 2019، وهو من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي، وبطولة مصطفى شعبان، محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، محمد علي رزق، محمود البزاوي، حسن حسني، عائشة بن أحمد، غفران محمد، ومجدي البحيري.