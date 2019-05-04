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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نفى لاعب كرة القدم المعتزل رضا عبدالعال، ما تردد بشأن فبركة حلقته لبرنامج المقالب "رامز في الشلال" الذي يقدمه الفنان رامز جلال شهر رمضان المُقبل.
ونشر "رضا" مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وأكد خلاله عدم معرفته بالمقلب قبل التصوير، وقال: "كل سنة وانتو طيبين أنا طالع مع رامز جلال ومكنتش أعرف والبرنامج غير مفبرك، والصفحة اللي قالت كدا عملتلي مشاكل كتير والحلقة هتعجبكوا وقوية جدًا، انتظروني في رمضان".
وكتب رضا في منشور آخر: "مفاجأة أنا مع رامز في رمضان والمقلب حقيقي ومعرفش والدليل إن ضلع عندي فيه شرخ وبتعالج منه عشان الصفحات التافهة إللي بتشكك".
كانت إحدى الصفحات المزيفة التي تحمل اسم رضا عبدالعال، كتبت "انتظروني في رمضان مع رامز في الشلال واعملوا نفسكم مصدقين"، وهو ما جعله يصوّر الفيديو للتأكيد على مصداقية البرنامج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| حقيقة فبركة حلقة رضا عبدالعال مع "رامز في الشلال" وإصابته بشرخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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