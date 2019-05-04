بالصور- علا غانم تحتفل بزواج ابنتها "نرمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة علا غانم متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، عبر خاصية "Story"، بصور تكشف عن احتفالها بزفاف ابنتها "نرمين الدفراوي".

وظهرت نرمين في الصورة الأولى وهي تستعد للزفاف مرتدية الفستان الأبيض ويضع مصفف الشعر لمساته على شعرها، وفي الثانية ظهرت وهي تقوم بالتوقيع على عقد قرانها.

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وعلقت علا "ابنتي تزوجت"، وكتبت في تعليق آخر "ابنتي العروسة الرائعة".

جدير بالذكر أن علا غانم شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "خط الموت"، مع الفنان أحمد صلاح حسني، فكرة سحر عصام، تأليف وإخراج محمد عادل.