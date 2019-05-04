سامي مغاوري لـ"الخليج 365": أحب بوسي في "البرنسيسة بيسة" وأنتهي من التصوير قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان سامي مغاوري إنه أوشك على الانتهاء من تصوير كافة مشاهده في مسلسل "البرنسيسة بيسة"، وإنه حاليًا في فترة إجازة يقوم فيها المخرج أكرم فريد بالانتهاء من أعمال المونتاج للعشر حلقات الأولى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" انتهيت من تصوير 75% من مشاهدي، متوقعًا ألا يستمر في العمل طوال شهر رمضان.

ويجسد سامي مغاوري دور محامي الفنانة بوسي التي تلعب شخصية اسمها "شويكار"، ويقع في حبها.

"البرنسيسة بيسة" تأليف مصطفى عمر وفاروق هشام، إخراج أكرم فريد، بطولة مي عز الدين، بوسي، أمير المصري، محمد أنور، إيمان السيد، أحمد حلاوة، أحمد فتحي، حسام داغر.