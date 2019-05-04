سما المصري: لن أقدم أدعية دينية وهذه حقيقة مشاركتي في مقلب رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نفت سما المصري تقديمها لأدعية دينية في شهر رمضان المُقبل، من خلال فيديو لها نشرته عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وقالت سما خلال الفيديو إنها لن تقدم الأدعية الدينية التي أعلنت عنها مؤخرًا، ووصفتها بأنها "كدبة أبريل"، مؤكدة أنها لا تصلح لتقديم هذه النوعية من الأعمال، لافتة إلى تعرضها لهجوم شديد عقب انتشار الخبر "لا أجرؤ على الهزار في الدين".

وأوضحت أنها كانت مع مجموعة من أصدقائها في ستديو، وقررت أن تجرب صوتها في الأدعية فقط، ولم تنو تسجيلها.

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وكشفت أنها ستقدم في رمضان برنامج عبر قناتها بموقع "يوتيوب"، وسيكون اسمه "نصائح للسيدات"، ستتحدث خلاله عن كيف تهتم المرأة بزوجها وأطفالها.

ونفت سما ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وقوعها ضحية لبرنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يقدمه رامز جلال هذا العام، مؤكدة أن الفيديوهات التي تم تداولها قديمة وتعود لبرنامج "رامز قرش البحر".

وكانت سما المصري أعلنت في أبريل الماضي عن تقديم أدعية دينية بصوتها بمناسبة شهر رمضان الكريم، وكشفت عن مقطع فيديو لها ظهرت فيه مرتدية عباءة وحجاب، وهي تسجل دعاء ديني بصوتها.