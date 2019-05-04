إيرادات الجمعة.. "Avengers" يحافظ على الصدارة و "Us" في المركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Avengers: Endgame" بطولة Robert Downey Jr، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 3 مايو، إيراد قُدر بمليون و774 ألفًا و386 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Curse of La Llorona" بطولة Linda Cardellini، وحقق 96 ألفًا و318 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Shazam" بطولة Zachary Levi، بعد تحقيقه 78 ألفًا و735 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "Extremely Wicked" بطولة Lily Collins، ووصلت إيراداته 46 ألفًا و771 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "After" بطولة Hero Fiennes Tiffin، بعدما حقق 33 ألفًا و389 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "Pet Sematary" بطولة Jason Clarke، محققًا 31 ألفًا و562 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "Dumbo" بطولة Colin Farrell، بعدما حقق 23 ألفًا و997 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "The Intruder" بطولة Meagan Good، وحقق أمس 21 ألفًا و193 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Us" بطولة Lupita Nyong'o، بعد تحقيقه 12 ألفًا و972 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Wonder Park" ، والذي حقق 12 ألفًا و222 جنيهًا.