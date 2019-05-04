مؤتمر "الكاتب:" حضر باسل خياط ودانييلا رحمة وصنّاع العمل... وظلّ الغموض بطل القصّة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 مايو 2019 04:40 مساءً - قبل أيام من إنطلاق الماراتون الرمضاني لا يزال الغموض يحيط بمسلسل "الكاتب" فتوقعنا أن يكون المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم في بيروت لإزالة الغموض الذي يدور حوله، لكن يبدو أن العمل هو استثمار لنجاح ثنائية الممثلين باسل خياط ودانييلا رحمة في مسلسل "تانغو" الذي عرض في رمضان الفائت.

عقد المؤتمر في فندق "فينيسيا" في بيروت بحضور أبطال العمل باسل ودانييلا والمنتج جمال سنان وكاتبة العمل ريم حنا وشقيقها المخرج رامي حنا في أول تعاون درامي بينهما.



المنتج جمال سنان كشف خلال المؤتمر عن أن " الكاتب عمل جديد وفريد من نوعه ويوجد فيه كل عناصر الحماس والقوة، كذلك كتابته رائعة بقلم ريم حنا وبطله يعتبر وبكل تواضع "وحش الشاشة العربية". وتابع: "العمل سيكون متوافراً عرضه في ١٩٠ بلد في العالم ومترجم إلى عدد من اللغات بعد أن يتم عرضه عبر شبكة نتفليكس.

الغموض بطلّ القصة



الغموض ظلّ بطل القصة وهذا ما أكدته ريم حنا خلال المؤتمر بأن القصة بسيطة وكل ما فيها أن هناك كاتباً متهم بجريمة قتل، وهي تجربة جديدة ومقتبسة من عدة قصص وأفلام سابقة ولكن تتناولها ريم بطريقة جديدة للمرة الأولى ".

باسل خياط: كل عمل له جمهوره



باسل خياط قال: "ريم حنا اسم يتجاوز في تاريخ الدراما العربية أي مديح وهي تحكي عن نفسها، كذلك رامي حنا كان سبباً لدخولي الى معهد التمثيل في سوريا، لذا، هناك ارتباط زمني وإنساني بيننا، وهو أول من أخد بيدي عندما أتيت لتقديم إحدى المشاهد لي".

ووصف خياط المسلسل بأنه جديد على كافة المستويات وشكر "ايغل فيلمز" على كل ما تقوم به، رافضاً أن يقال إن دانييلا نجحت في التمثيل بسبب جمالها، إنما هي أثبتت وللمرة الثانية بأنها مشروع ممثلة كونها تملك الرغبة في العمل المتواصل وشكرها على كل ما قدمته في المسلسل".



وسألنا باسل: انفتاح المشاهد العربي على الإنتاجات العالمية التي باتت بمتناول يده عبر شبكة الإنترنت رفع من ذائقة هذا المشاهد ولم يعد يرضى بالقليل... اليوم تخوضون تجربة العرض عبر شبكة الإنترنت، هل يملك المسلسل العربي أدوات المنافسة مع هذه الإنتاجات العالمية؟

لا أعلم ان كان المسلسل سينافس غيره أم لا ، ولكن أتمنى أن يحصل ذلك، فالعمل تعبنا عليه ووضعنا فيه من قلبنا وروحنا. وتابع: " لا أعمل ضمن منطق: أعمل لأنافس بل أحب أن ألعب بعملي، ومهنتي هي مثل الولد الصغير أن تبقى منتعشاً طيلة الوقت، وهذا المسلسل طازج وجديد وأتمنى أن يستقبله الجمهور بهذه الطريقة.

أما فيما يخص منافسته لباقي الأعمال العالمية فهناك عدة أمور تدخل فيه فالعمل الجيد لا ضرورة أن يكون منافساً كونه ترى هناك الكثير من الأعمال العالمية التي تكون عادية وعمل عظيم لا ترى له منافساً، فالبنهاية كل عمل يتوجه إلى فئة معينة من الناس".

دانييلا رحمة: ستصدمون بشخصية باسل



الممثلة دانييلا رحمة شكرت من قلبها شركة الانتاج لأنها تقوم بخطوة التمثيل التي كانت تحلم بها منذ الصغر. وقالت: "عندما كنت أقرأ النص واكتشفت أن هناك جريمة وخفت من مقارنة الجمهور لنفس القصة في "تانغو"، ولكن أنا لليوم مصدومة بالقصص التي نصورها، وباسل يقدم شيئاً لم نره من أي ممثل عربي وستصدمون بشخصيته".

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