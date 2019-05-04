بيرغوزار كوريل تتخذ قراراً مصيرياً لصالح أسرتها.. ما هو؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 مايو 2019 04:40 مساءً - أعلنت الممثلة التركية بيرغوزار كوريل الشهيرة بفريدة في "القبضاي" ،وبعزيزة في "أنت وطني" يوم المسرح قراراً مصيرياً اتخذته لصالح أسرتها، ولصالح التعبير عن حبها الكبير للمسرح، فأعلنت قرارها اعتزال العمل في مسلسلات درامية جديدة بعد مرور 15 عاماً على انطلاقتها كممثلة سينما وتلفزيون. كما أعلنت أنها متحمسة كثيراً للعودة إلى خشبة المسرح ، ووافقت على المشاركة في مسرحية مونودراما تعتمد على أداء ممثل واحد،وستكون هي بطلة المسرحية ،ولم تكشف عن طبيعة مسرحيتها أو قصتها.



ستقدم مونودراما بعد 15 عاما على هجرها المسرح



وقالت في تصريح صحفي تناقلته الصحف التركية باهتمام:"العودة إلى المسرح بعد 15 سنة،عودة رائعة، وسأشارك قريباً في مسرحية مكونة من شخص واحد،لقد أرهقتني المسلسلات التلفزيونية،وقررت أن لا أعود للعمل فيها.أنا سعيدة هكذا،أمضي معظم وقتي مع عائلتي وأصدقائي".



ولا يعرف إن كانت بيرغوزار كوريل ستحافظ على قرارها هذا،لأنها قبل موافقتها أعلنت عن قرار سابق بأخذ إجازة عائلية طويلة، لكنها نقضته من أجل إعادة ثنائيتها مع زوجها الممثل خالد آرغنش في مسلسلهما التاريخي "أنت وطني" بعد مرور 10 سنوات على مسلسلهما الأول معاً "ويبقى الحب" الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة غير مسبوقة على مستوى عالمي،وأحبا بعضهما حقيقة في كواليسه،فتزوجا فور انتهاء عرضه مباشرة.



وسر إحساس بيرغوزار كوريل بالإرهاق،أنها قدمت مسلسلات ذات أجزاء طويلة،فهي من الممثلات القلائل اللائي تحقق أعمالهن منذ بداياتها الأولى : أعلى نسبة مشاهدة بدءًا من "ويبقى الحب" مع خالد آرغنش،لغاية:"أغنية حب" مع بولنت آينال،و"القبضاي" مع كينان أميرزالي أوغلو(ثلاثة أجزاء) و"أنت وطني" مع زوجها خالد آرغنش (جزئين).وما يجهد الممثلات ،هو تصوير مشاهد الحلقات الدرامية لأكثر من 16 ساعة يومياً طوال يوم الأسبوع،ولا يحصلن إلا على يوم واحد إجازة.



وفيلمها الجديد "حياتين وحب واحد" مع أنجين أكيوريك الذي يحقق إيرادات جيدة في دور السينما التركية،يشير إلى أن تركيز بيرغوزار كوريل القادم سيكون على السينما والمسرح والإعلانات التي لا ترهقها مثل المسلسلات.