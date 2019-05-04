في شهر وفاته.. الراحل وائل نور يدخل رمضان بمسلسل "شقة فيصل"

من المتعارف عليه أن الفنان الحقيقي يخلد بأعماله بالرغم من رحيل جسده عن دنيانا، وتبقى أعماله وسيرته باقية, وتترك أثرا طيبا في وجدان محبيه وجمهوره.

ويضرب الفنان الراحل وائل نور خير مثال لبقاء الفنان بعد رحيله، فبجانب أعماله الفنية التي أثرى

بها المكتبة الدرامية، يدخل في السباق الرمضاني لعام 2019 من خلال مسلسل "شقة فيصل" أمام الفنان كريم محمود عبد العزيز، حيث تعرض الليلة على قناة "ام بي سي مصر" فيتمام الساعة 12 منتصف الليل.

مسلسل "شقة فيصل" تدور قصتها في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يجتمع 4 شباب يجمعهم بعض الصفات الحياتية المشتركة، ويبحثون معاً عن أحلامهم وكيفية تحقيقها، من بطولة كريم محمود عبد العزيز، أحمد فتحي، الفنان الراحل وائل نور، أيتن عامر، صلاح عبد الله، ومن تأليف:محمد صلاح العزب، إخراج: شيرين عادل.