تواصل الفنانة سهر الصايغ، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.
تدور قصة المسلسل حول علاء (علي ربيع) طالبالهندسة الذي يرث مبلغ مليون جنيه عن أحد أقاربه، فيبدأ في تحقيق أمنيته وهوايته في أن يصبح مخترعا مشهورا، ويقرر
ويذكر أنه يُشارك في بطولته مع على ربيع كل من صابرين، كريم عفيفي، صلاح عبد الله، سهر الصايغ، أحمد السيسي، وليد فواز، وأحمد سلطان.
كانت هذه تفاصيل خبر سهر الصايغ تواصل تصوير "فكرة بمليون جنيه" لـ رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.