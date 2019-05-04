سهر الصايغ تواصل تصوير "فكرة بمليون جنيه" لـ رمضان

تواصل الفنانة سهر الصايغ، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

تدور قصة المسلسل حول علاء (علي ربيع) طالب

الهندسة الذي يرث مبلغ مليون جنيه عن أحد أقاربه، فيبدأ في تحقيق أمنيته وهوايته في أن يصبح مخترعا مشهورا، ويقرربعدها إنفاق المبلغ على الاختراعات، ويبدأ في رحلة البحث عن المخترعين الجدد لمساعدتهم أيضا.

ويذكر أنه يُشارك في بطولته مع على ربيع كل من صابرين، كريم عفيفي، صلاح عبد الله، سهر الصايغ، أحمد السيسي، وليد فواز، وأحمد سلطان.