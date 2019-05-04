شاهد.. رانيا منصور تكشف كواليس "ابن أصول"

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها بصورة من كواليس تصوير مسلسل "ابن أصول"، الذي تشارك من خلاله في موسم دراما رمضان 2019، ظهرت فيها برفقة الفنان حماده هلال، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت رانيا على الصورة قائلة: "من كواليس مسلسل ابن

اصول.. دا احنا وكدا كنا مبسوطة جدا جدا أنى اشتغلت فى المسلسل دا واتعرفت على حمادة وأيتن وسوزان وإسلام وكل الناس الحلوة اللى اشتغلت معاها فى المسلسل دا واللى معظمهم صحابى".وتابعت: "بحبكم اوى ويا رب يكتبلنا النجاحعلى قد تعبنا وتشوفوا الروح الحلوة اللى كنا شغالين بيها ازاى ممكن تظهر على الشاشة كل الشكر لكاست الإخراج وعلى رأسهم أستاذ محمد بكير والإنتاج وعلى رأسهم استاذ يحيى وشركة الإنتاج وعلى رأسها استاذ تامر مرسى".

يذكر أن مسلسل "ابن أصول"، بطولة حمادة هلال، أيتن عامر، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد بكير.