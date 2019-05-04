شاهد.. رانيا منصور تكشف كواليس "ابن أصول"

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها بصورة من كواليس تصوير مسلسل "ابن أصول"، الذي تشارك من خلاله في موسم دراما رمضان 2019، ظهرت فيها برفقة الفنان حماده هلال، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت رانيا على الصورة قائلة: "من كواليس مسلسل ابناصول.. دا احنا وكدا كنا مبسوطة جدا جدا أنى اشتغلت فى المسلسل دا واتعرفت على حمادة وأيتن وسوزان وإسلام وكل الناس الحلوة اللى اشتغلت معاها فى المسلسل دا واللى معظمهم صحابى".
وتابعت: "بحبكم اوى ويا رب يكتبلنا النجاح
يذكر أن مسلسل "ابن أصول"، بطولة حمادة هلال، أيتن عامر، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد بكير.
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