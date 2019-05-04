علاء زلزلي شخصية مرحة ووفية مع كارلا حدادفنانون تعاطوا المخدرات بكل فخر: جوني ديب جرّب كل الأنواع...

ميرنا وليد - بيروت - حلقة جديدة مميزة قدمتها الإعلامية اللبنانية ​كارلا حداد​ من برنامجها الجديد "Fi Male"، إستضافت فيها الفنان اللبناني ​علاء زلزلي​، ونجحت في إظهار جوانب من شخصيته لا يعرفها الكثير من الجمهور.

وأضاف زلزلي حساً فكاهياً على الحلقة، ومن خلال أسلوبه العفوي والمرح قام بالعديد من التحديات التي طلبتها منه حداد، فظهر على طبيعته. كما كشف زلزلي في الحلقة وبطريقة طريفة عن عدد من أسرار حياته الخاصة، وأجاب على أسئلة حداد من دون مواربة، فكان حقيقياً وصادقاً، كما "زلزل" الحلقة بأشهر أغانيه.

ونجاح الحلقة بما حملته من أجواء مسليّة للمشاهد، أكده تصّدر هاشتاغ "Fi Male" مواقع التواصل الإجتماعي، وحصوله على أعلى نسبة مشاهدة بين البرامج، التي تعرض على المحطات اللبنانية ليلة الأحد.