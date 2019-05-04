فنانون تعاطوا المخدرات بكل فخر: جوني ديب جرّب كل الأنواع وميغان فوكس وجاستين تيمبرليك يتمنيان تشريع...

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الشهرة في ​هوليوود​ يصاحبها دوماً أعمال الشغب والقيام بأمور خارج القانون، فلا نستغرب حين يسجن فنان معين أو يتهم بجريمة إذ إن حياتهم أصبحت كالأفلام، حتى أن معظمهم يعترفون بالأعمال التي يقومون بها غير خائفين من المحاسبة. اليوم سنستعرض عليكم لائحة الفنانين الذين اعترفوا بأنهم يدخنون الممنوعات ومنهم من طالب بتشريع ​المخدرات​ القوية ك​الماريجوانا​!

​ميغان فوكس​ و ​جاستين تيمبرليك​ يتمنيان تشريع الماريجوانا

في عام 2009 صرحت الممثلة ميغان فوكس لمجلة GQ أنها تتمنى أن تشرع الماريجوانا لكي تستطيع شراءها وقالت: "عندما يتم ذلك سأكون أول الأشخاص الذين يقفون في الصف لكي أشتري حصتي!"

ويقول جاستن تيمبرليك إن الماريجوانا يجب أن تكون قانونية: "سيؤدي ذلك إلى خفض معدل الجريمة إلى النصف."

​سنوب دوغ​ لا مشكلة لديه في تدخين الأعشاب المخدرة على المسرح

اعترف الفنان العالمي سنوب دوغ بحبه وولعه في تدخين الأعشاب الضارة وتساءل حول استغراب البعض في حال قرر أن يدخن على المسرح (ما فعله في السابق) وقال: "ما المشكلة في الموضوع فأنا لم أحمل السلاح وأقتل الجميع إن تدخين الحشيشة لا يضر بأحد هو مجرد عمل سلمي وعلى الجميع أن يحترموا ذلك!"

​جينيفر أنيستون​ لا ترى الحشيشة مضرة

اعترفت الممثلة الشهيرة جينيفر أنيستون أنها تعاطت المخدرات في حياتها وحددت نوع الـ cannabis المفضل بالنسبة لها وقالت إنها لا ترى أي ضرر في تدخين الحشيشة أو التعاطي بين الحين والآخر.

​باريس هيلتون​ تعاطت المخدرات في جنوب أفريقيا

على الرغم من أن الجمهور لا يحاسب الشخصيات المعروفة في حال تعاطوا المخدرات أو دخنوا الأعشاب الضارة، إلا أن نجمة تلفزيون الواقع باريس هيلتون قررت أن تجرّب الماريجوانا بعيداً عن محيطها وعن الاعلام لكن ذلك كان مستحيلاً إذ ضبطتها الوسائل الاعلامية وهي تتناول الماريجوانا في جنوب أفريقيا عام 2010.

​مايلي سايرس​ : الحشيشة أفضل نوع للتخدير

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تقول الفنانة مايلي سايرس أن الحشيشة هي أفضل نوع من المخدرات، فتساءل الحمهور إن كانت مايلي قد جربت كل الأنواع حتى قررت أن تفصح عن رأيها حول هذا الموضوع.

​تشارليز ثيرون​ استعانت بالتفاح للتعاطي!

رُصدت الممثلة شارليز ثيرون وهي تتناول الحشيشة عبر التفاحة في خلطة صنعت في المنزل وذلك عام 2002. وبعدها اعترفت بما قامت به واستغلت الموضوع لتقديم نصيحة، وقالت: "لا تستخدموا التفاح خلال التدخين بل إلجأوا الى المبخر إذ أن فعاليته أفضل".

​كاميرون دياز​ اشترت المخدرات في الثانوية من سنوب دوغ

في مقابلة مع الكوميدي جورج لوبيز صرحت الممثلة كاميرون دياز أنها ربما اشترت الأعشاب الضارة لأول مرة في حياتها من زميلها في المدرسة الثانوية الفنان سنوب دوغ: "ذهبنا إلى المدرسة الثانوية معًا ، وكان سنوب أكبر مني ... أتذكره ، لقد كان طويلًا ونحيلًا ، أنا متأكدة من أنني اشتريت الحشيشة منه".

​براد بيت​ تخلى عن الحشيشة بعد أن أصبح أباً

صرّح الممثل براد بيت أنه تخلى عن تدخين الحشيشة عندما أصبح أباً. "لقد أصبحت أباً اليوم ، وأريد أن أكون في حالة تأهب وواعياً على كل شيء".

​ليدي غاغا​ تستعين بالحشيشة من أجل كتابة الأغنيات

كشفت ليدي غاغا أنها تشرب الكثير من الويسكي وتدخن الحشيشة عندما تكتب. وأضافت: "لا أفعل ذلك كثيرًا ، لأنه ليس جيدًا لصوتي. لا أشجع أحداً على تعاطي الممنوعات ولكنني لن أكذب عليكم وأقول لكم إن الفنانين لا يدخنون ."

​جوني ديب​ جرّب كل الأنواع

صرح الممثل جوني ديب إنه جرب كل أنواع المخدرات المتاحة، قبل أن يبلغ الـ 14 عاماً، لكنه أكّد أنه تخلى عن إدمانه في عام 2017.