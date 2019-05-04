نقدم لكم تفاصيل إطلالة كارول سماحة الأخيرة.. هكذا رسمت جسدها الرشيق!

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ على مسرح مكتبة الاسكندرية بفستان "بيبي بلو" قصير مع كتف وكم واحد.

تميّز الفستان بقصته من الأسفل، إلى جانب طريقة لف قماشة الشيفون من أمام منطقة الصدر إلى الوراء من توقيع المصمم ريان باشا.

الفستان جميل ولونه يليق بسماحة، كما نسقت معه صندالا من اللون الفضي.

الإطلالة موفقة، إلا أنني كنت أفضل لو أن سماحة إعتمدت أقراطا غير تلك التي وضعتها مع إدخال اللون الأزرق السماوي بها.

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أما المكياج، فركزت سماحة كالعادة على الـ"سموكي آيز" مع إستخدام أحمر الشفاه البني.

من ناحية المكياج كان من الأفضل لو لجأت كارول إلى لون أحمر شفاه آخر وتكون فيه حياة أكثر تليق بستايل الفستان.

في الإجمال، تنسيق الإطلالة موفق وإختيار الفستان ممتاز لأنه أظهر رشاقة سماحة.