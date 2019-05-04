كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى شعبان يجبر مجدي البحيري على قضاء رمضان في البلاتوه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستكمل المخرج أحمد صالح، تصوير مشاهد مسلسله التليفزيوني الجديد "أبو جبل"، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، على قنوات ON E ، وتليفزيون دبي.

وكشف الفنان مجدي البحيري، الذي يشارك في بطولة العمل عن أن المخرج أحمد صالح قد وضع خطة لتصوير باقي أحداث المسلسل ستستمر حتى يوم 28 من رمضان، حيث سيحصلون فقط على إجازة في أول أيام رمضان، على أن يعودوا في اليوم التالي مباشرة لاستكمال التصوير.

وأضاف "البحيري" للعام الثاني على التوالي، أقضي رمضان بالكامل في بلاتوهات التصوير، حيث اضطررنا في العام الماضي لأن نستكمل تصوير مسلسل "طاليع" حتى الأسبوع الأخير من الشهر الكريم، وهو نفس السيناريو الذي سيحدث هذا العام، حيث سنظل في البلاتوه حتى يوم 28 رمضان.

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وأعرب "البحيري" عن سعادته الكبيرة بالعمل إلى جانب الفنان مصطفى شعبان، الذي ينشر البهجة في البلاتوه فور دخوله إليه، معرباً عن أمنيته أن يحقق المسلسل النجاح الكبير عند عرضه في موسم رمضان المقبل.

ويجسد مجدي خلال أحداث المسلسل شخصية "بلطجي الغلابة" عطية الأقرع، الذي يبحث عن حقوق أبناء منطقته من الضعفاء وغير القادرين، ومن ضمنهم "أبو جبل" الذي يجد نفسه متورطاً في عدد من الأزمات، حيث يحاول عطية الوقوف إلى جانبه وحل تلك المشاكل.

يذكر أن مسلسل "أبوجبل"، سيعرض في سباق رمضان 2019، وهو من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسى، وبطولة مصطفى شعبان، محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، محمد على رزق، محمود البزاوى، حسن حسني، عائشة بن أحمد، غفران محمد، ومجدي البحيري.