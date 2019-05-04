عزيز ميلاد ضابط شرطة في "مملكة الغجر"

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انتهى الفنان الشاب عزيز ميلاد، من تصوير دوره في مسلسل "مملكة الغجر" بطولة فيفي عبده وحورية فرغلي وسامح الصريطي وأحمد كرارة وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

ويجسد عزيز ميلاد في العمل دور ضابط شرطة لبناني يتعقب المجرمين والخارجين عن القانون ضمن أحداث العمل وكيف أنه ينصب لهم الأكمنة كي يلقي القبض عليهم.

"مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور